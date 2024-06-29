Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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Новый механизм возвращения гражданских из России

"Вскоре появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины", – заявил омбудсмен.

Впрочем, Лубинец не раскрыл больше деталей относительно этого механизма. Также сказал, что во время Саммита мира был поднят вопрос возвращения украинских детей и военнопленных.

Относительно детей. Прозвучало много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем тогда, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты,

– подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

По его словам, несколько стран-участниц Саммита рассказали о своих возможностях для возвращения граждан Украины из России. При этом количество участников коалиции по возвращению наших детей увеличилось.

Омбудсмен считает, что вернуть граждан помогут новые санкции против россиян. В частности, необходимо создать трибунал, ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных", – подчеркнул Лубинец.