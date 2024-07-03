Так, Дмитро Лубінець стверджує, що працівники Служби у справах дітей та сім'ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів "супроводжувати" дітей за кордон, після чого ті просто втекли.

Дивіться також Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців: омбудсман сказав, кого найважче повернути

За словами Лубінця, "схему" виявили працівники Офісу Омбудсмана під час моніторингових візитів.

Подробиці схеми

У березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії біля Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Мої Представники цього року під час моніторингових візитів відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти. Ми навідалися й до вищезазначеного табору. Працівників Офісу Омбудсмана туди не допустили. Причина – на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони,

– розповів Лубінець.

Німецькі супроводжуючі також повідомили, що з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Де ці 13 дітей наразі невідомо. Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації.

Тож представники Офісі омбудсмана здійснили позапланові візити до вищезгаданих установ, щоб з'ясувати обставини, ознайомитися з документами щодо евакуації й поспілкуватися з керівництвом.

Керівництво закладів заявило, що не володіє інформацією, також у них немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

Однак вдалось довідатися, що серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, і лише за день до цього стали працівниками закладів. А деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

Найцікавіше, що серед цих людей є близький родич керівника Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.

Серед супроводжуючих також виявили ще 4 особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була "спланована акція",

– написав Лубінець.

Ба більше, керівники установ продовжили їздити до Вупперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань.

Ймовірно, саме тому в одного з керівників відсутній звіт про такі робочі відрядження, а в іншого всі слова написані "під копірку” без жодної інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих тощо.

Лише у 2024 році наш Офіс з'ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу. Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони, яка вчиняла згідно з їхнім законодавством,

– сказав омбудсман.

Він повідомив, що вже направив відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби та КМДА й очікує на швидке і неупереджене розслідування.