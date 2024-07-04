Виїзд родичів чиновників з Києва за кордон за допомогою дітей-сиріт: за справу взялися прокурори

Дмитро Лубінець повідомляв про можливий незаконний виїзд родичів київських чиновників за кордон під приводом супроводження дітей-сиріт. За цю справу вже взялися прокурори.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що вже розпочали розслідування за заявою Офісу Омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей.

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Прокурори взялися за справу про незаконний виїзд родичів чиновників

У прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

У межах цього розслідування, за словами прокурорів, буде ретельно перевірено заяву Лубінця про те, що посадові особи Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі їхніх родичів, видаючи себе за працівників, відповідальних за супровід дітей під час евакуації за кордон.

А також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супровідників, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України,

– мовиться у дописі прокуратури.

У Київській міській прокуратурі наголосили, що досудове розслідування проводиться за ознаками статті Кримінального кодексу України про незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб. У межах слідства усім зазначеним у заяві фактам буде надана правова оцінка.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що серед "супровідників" дітей-сиріт були люди, які не мали стосунку до сфери дітей та після виїзду залишилися за кордоном. "Схему" виявили працівники Офісу Омбудсмана під час моніторингових візитів до закладів відповідальних за дітей-сиріт у Києві.