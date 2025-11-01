Белорусский "оппозиционер" Протасевич подтвердил работу на белорусскую разведку

Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со спецслужбами Беларуси. Таким образом экс-редактор телеграм-канала Nexta подтвердил заявление Александра Лукашенко, которое он сделал накануне.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий Романа Протасевича пропагандистскому росСМИ ТАСС.

Смотрите также Из террористов в разведчики: какую легенду придумал Лукашенко о деятельности оппозиционера Протасевича

Что сказал Протасевич о работе в разведке?

В комментарии росСМИ Роман Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки, однако деталей не раскрыл.

Мой комментарий будет коротким: да, я могу подтвердить эту информацию, но пока это все, что могу сказать,

– сообщил активист.

Ранее с похожим заявлением об "оппозиционере" выступил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он добавил, что задержание журналиста в 2021 году якобы "было лишним".

Что известно о скандале с Протасевичем?