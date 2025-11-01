Белорусский "оппозиционер" Протасевич подтвердил работу на белорусскую разведку
- Роман Протасевич подтвердил, что сотрудничает со спецслужбами Беларуси, но не раскрыл деталей.
- Александр Лукашенко ранее заявил, что задержание Протасевича в 2021 году "было лишним".
Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со спецслужбами Беларуси. Таким образом экс-редактор телеграм-канала Nexta подтвердил заявление Александра Лукашенко, которое он сделал накануне.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий Романа Протасевича пропагандистскому росСМИ ТАСС.
Что сказал Протасевич о работе в разведке?
В комментарии росСМИ Роман Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки, однако деталей не раскрыл.
Мой комментарий будет коротким: да, я могу подтвердить эту информацию, но пока это все, что могу сказать,
– сообщил активист.
Ранее с похожим заявлением об "оппозиционере" выступил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он добавил, что задержание журналиста в 2021 году якобы "было лишним".
Что известно о скандале с Протасевичем?
29-летний белорусский журналист и активист с начала 2010-х участвовал в протестах против режима Лукашенко.
В мае 2021 года самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, принудительно посадили в Минске, из-за якобы взрывчатки на борту. В том самолете был Протасевич со своей девушкой. Обоих задержали. Активисту инкриминировали организацию массовых беспорядков и разжигание вражды.
Протасевич был одним из администраторов оппозиционного телеграм-канала Nexta, который стал источником информации во время протестов в 2020 году.