Соответствующее заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает 24 Канал, ссылаясь на белорусское информагентство БелТА.

Как Лукашенко высказался о Протасевиче?

Во время публичного выступления Лукашенко заявил, что операция по задержанию Протасевича в 2021 году, которая вызвала международный скандал, на самом деле была лишь "имитацией".

По его словам, тогда журналист действовал якобы под прикрытием и выполнял спецзадание белорусских спецслужб.

Долго рассказывать не буду. Протасевич – это сотрудник нашей разведки,

сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор вспомнил, что после инцидента против белорусской авиакомпании "Белавиа" ввели санкции, но, по его словам, "все это было зря".

Он приехал в Грецию, встретился с нашими людьми, доложил все, что нас интересовало, получил новые задачи и летел обратно через Вильнюс. А Запад потом обвинил нас в задержании оппозиционера. Мы же не задерживали оппозиционера,

– добавил он.

Что известно о задержании Протасевича?

Инцидент произошел в мае 2021 года, когда самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, принудительно посадили в Минске. Официальным поводом якобы стало сообщение о взрывчатке на борту, которое, как впоследствии выяснили международные расследователи, было сфальсифицировано.

На борту находился Протасевич вместе с девушкой Софией Сапегой. После посадки их обоих задержали. Протасевичу инкриминировали организацию массовых беспорядков и разжигание вражды, за что ему грозило до 15 лет заключения.

