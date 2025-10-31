Соответствующее заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает 24 Канал, ссылаясь на белорусское информагентство БелТА.
Как Лукашенко высказался о Протасевиче?
Во время публичного выступления Лукашенко заявил, что операция по задержанию Протасевича в 2021 году, которая вызвала международный скандал, на самом деле была лишь "имитацией".
По его словам, тогда журналист действовал якобы под прикрытием и выполнял спецзадание белорусских спецслужб.
Долго рассказывать не буду. Протасевич – это сотрудник нашей разведки,
сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор вспомнил, что после инцидента против белорусской авиакомпании "Белавиа" ввели санкции, но, по его словам, "все это было зря".
Он приехал в Грецию, встретился с нашими людьми, доложил все, что нас интересовало, получил новые задачи и летел обратно через Вильнюс. А Запад потом обвинил нас в задержании оппозиционера. Мы же не задерживали оппозиционера,
– добавил он.
Что известно о задержании Протасевича?
Инцидент произошел в мае 2021 года, когда самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, принудительно посадили в Минске. Официальным поводом якобы стало сообщение о взрывчатке на борту, которое, как впоследствии выяснили международные расследователи, было сфальсифицировано.
На борту находился Протасевич вместе с девушкой Софией Сапегой. После посадки их обоих задержали. Протасевичу инкриминировали организацию массовых беспорядков и разжигание вражды, за что ему грозило до 15 лет заключения.
Чем занимался Роман Протасевич?
- 29-летний белорусский журналист и общественный активист еще с начала 2010-х участвовал в протестах против режима Лукашенко. Его неоднократно задерживали, а впоследствии он стал одним из администраторов популярного оппозиционного Telegram-канала Nexta, который в 2020 году стал главным информационным центром белорусских протестов.
- После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Протасевич побывал на Донбассе как журналист. А уже после принудительной посадки самолета Протасевич несколько изменил свою риторику относительно политического режима Беларуси. Так, он появлялся на белорусском телевидении с так называемыми "признаниями" – правозащитники и международные организации считают, что они были сделаны под давлением.