Відповідну заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає 24 Канал, посилаючись на білоруську інформагенцію БелТА.

Як Лукашенко висловився про Протасевича?

Під час публічного виступу Лукашенко заявив, що операція із затримання Протасевича у 2021 році, яка викликала міжнародний скандал, насправді була лише "імітацією".

За його словами, тоді журналіст діяв нібито під прикриттям і виконував спецзавдання білоруських спецслужб.

Довго розповідати не буду. Протасевич – це співробітник нашої розвідки,

сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор згадав, що після інциденту проти білоруської авіакомпанії "Белавіа" запровадили санкції, але, за його словами, "усе це було даремно".

Він приїхав до Греції, зустрівся з нашими людьми, доповів усе, що нас цікавило, отримав нові завдання і летів назад через Вільнюс. А Захід потім звинуватив нас у затриманні опозиціонера. Ми ж не затримували опозиціонера,

– додав він.

Що відомо про затримання Протасевича?

Інцидент стався у травні 2021 року, коли літак Ryanair, що летів із Греції до Литви, примусово посадили в Мінську. Офіційним приводом нібито стало повідомлення про вибухівку на борту, яке, як згодом з'ясували міжнародні розслідувачі, було сфальсифіковане.

На борту перебував Протасевич разом із дівчиною Софією Сапегою. Після посадки їх обох затримали. Протасевичу інкримінували організацію масових заворушень та розпалювання ворожнечі, за що йому загрожувало до 15 років ув'язнення.

Чим займався Роман Протасевич?