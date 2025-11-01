Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментар Романа Протасевича пропагандистському росЗМІ ТАСС.
Дивіться також З терористів у розвідники: яку легенду вигадав Лукашенко про діяльність опозиціонера Протасевича
Що сказав Протасевич про роботу в розвідці?
У коментарі росЗМІ Роман Протасевич підтвердив, що є співробітником білоруської розвідки, проте деталей не розкрив.
Мій коментар буде коротким: так, я можу підтвердити цю інформацію, але наразі це все, що можу сказати,
– повідомив активіст.
Раніше зі схожою заявою про "опозиціонера" виступив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він додав, що затримання журналіста у 2021 році нібито "було зайвим".
Що відомо про скандал з Протасевичем?
29-річний білоруський журналіст і активіст з початку 2010-х брав участь у протестах проти режиму Лукашенка.
У травні 2021 року літак Ryanair, що летів із Греції до Литви, примусово посадили в Мінську, через нібито вибухівку на борту. У тому літаку був Протасевич зі своєю дівчиною. Обох затримали. Активісту інкримінували організацію масових заворушень та розпалювання ворожнечі.
Протасевич був одним з адміністраторів опозиційного телеграм-каналу Nexta, який став джерелом інформації під час протестів у 2020 році.