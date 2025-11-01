Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментар Романа Протасевича пропагандистському росЗМІ ТАСС.

Дивіться також З терористів у розвідники: яку легенду вигадав Лукашенко про діяльність опозиціонера Протасевича

Що сказав Протасевич про роботу в розвідці?

У коментарі росЗМІ Роман Протасевич підтвердив, що є співробітником білоруської розвідки, проте деталей не розкрив.

Мій коментар буде коротким: так, я можу підтвердити цю інформацію, але наразі це все, що можу сказати,

– повідомив активіст.

Раніше зі схожою заявою про "опозиціонера" виступив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він додав, що затримання журналіста у 2021 році нібито "було зайвим".

Що відомо про скандал з Протасевичем?