Россияне способны возвести новые пусковые площадки для "Шахедов" всего за несколько месяцев. Они будут располагаться в зоне досягаемости дальнобойных дронов и ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Возможно ли поразить объекты для запуска "Шахедов"?

Эксперты изучили процесс строительства новых пусковых локаций в Брянской и Орловской областях России. Они расположены рядом с поселками Навля, что всего в 66 километрах от украинской границы и Цимбулова – в 176 километрах.

Работы на обоих объектах стартовали летом 2024 года, а уже в октябре с них осуществили первые запуски.

Отмечается, что каждая площадка оборудована дорогой для запуска дронов с крыши автомобиля, стационарными направляющими для пуска "Шахедов" с ускорителем, а также укрытиями и хранилищами для беспилотников.

В общем эти сроки демонстрируют, сколько времени понадобится врагу, чтобы развернуть пусковую площадку для "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта.

С точки зрения возможного поражения эти объекты конечно находятся в пределах досягаемости как дальнобойных дронов, так и ракет. В то же время главным вопросом является то, чем и что должно быть поражено на этих объектах,

– отмечают в Defense Express.

По словам аналитиков, хранилища с "Шахедами", которые фактически являются "гаражами", требуют для уничтожения относительно мощных боевых частей, индивидуальных средств доставки и точного наведения. Пусковые установки не отличаются особой ценностью или сложностью, а поражение дороги, которой разгоняют джипы с "Шахедами" на крыше, вряд ли даст ощутимый результат.

Зато одним из самых целесообразных способов вывода из строя новых пусковых площадок для "Шахедов" является применение средств, способных сорвать их стандартную эксплуатацию.

Возможными вариантами может стать использование кассетных боевых частей или дистанционное минирование территории, что заставило бы врага приостановить работу объекта на время саперных работ.