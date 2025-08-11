Росіяни здатні звести нові пускові майданчики для "Шахедів" всього за кілька місяців. Вони розташовуватимуться в зоні досяжності далекобійних дронів і ракет.

Defense Express

Чи можливо уразити об'єкти для запуску "Шахедів"?

Експерти вивчили процес будівництва нових пускових локацій у Брянській та Орловській областях Росії. Вони розташовані поряд із селищами Навля, що лише за 66 кілометрів від українського кордону та Цимбулова – за 176 кілометрів.

Роботи на обох об'єктах стартували влітку 2024 року, а вже у жовтні з них здійснили перші запуски.

Зазначається, що кожен майданчик обладнаний дорогою для запуску дронів із даху автомобіля, стаціонарними направляючими для пуску "Шахедів" із прискорювачем, а також укриттями та сховищами для безпілотників.

Загалом ці терміни демонструють, скільки часу знадобиться ворогу, щоб розгорнути пусковий майданчик для "Шахедів" на території Донецького аеропорту.

З точки зору можливого ураження ці об'єкти звісно знаходяться у межах досяжності як далекобійних дронів, так і ракет. Водночас головним питанням є те, чим та що має бути уражено на цих об'єктах,

– зазначають у Defense Express.

За словами аналітиків, сховища з "Шахедами", які фактично є "гаражами", потребують для знищення відносно потужних бойових частин, індивідуальних засобів доставки та точного наведення. Пускові установки не вирізняються особливою цінністю чи складністю, а ураження дороги, якою розганяють джипи з "Шахедами" на даху, навряд чи дасть відчутний результат.

Натомість одним із найдоцільніших способів виведення з ладу нових пускових майданчиків для "Шахедів" є застосування засобів, здатних зірвати їхню стандартну експлуатацію.

Можливими варіантами може стати використання касетних бойових частин або дистанційне мінування території, що змусило б ворога призупинити роботу об'єкта на час саперних робіт.