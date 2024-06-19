В Кемеровской области России в колодце нашли тело 12-летней девочки. По делу об убийстве задержали, как ни странно, "героя сво" то есть участника войны против Украины.

Сообщается, что до участия в вооруженной агрессии против нашего государства мужчина отбывал наказание в колонии, однако его освободили и отправили на войну. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об убийстве

Согласно обнародованной информации, в городе Топки Кемеровской области обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки. По данным российского следственного комитета, ребенок ушел из дома утром 18 июня и не вернулся.

Сегодня, 19 июня, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в колодце возле одного из заброшенных зданий города. В полиции возбудили уголовное дело об убийстве и сообщили о задержании подозреваемого.

Как выяснилось, им оказался 49-летний местный житель, которого уже судили по аналогичной статье. Одно из местных СМИ сообщило, что подозреваемого зовут Андрей Быков. Пять лет назад его приговорили к 13,5 годам колонии за убийство пожилой женщины.

Тогда во время ссоры он ударил ее ведром по голове, а затем задушил, и после этого попытался спрятать тело. Быков отбыл в колонии меньше половины срока, после чего освободился и поехал на войну, присоединившись к "Шторм-Z".

Недавно в Ростовской области "герой сво" жестоко убил двух фермеров. Он дважды ездил воевать против мирного населения Украины, хотя до этого имел проблемы с законом. Россиянин даже получил российскую медаль за так называемую "отвагу".