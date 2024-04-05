О вышеупомянутом преступлении сообщают российские СМИ. Как выяснилось, россиянин не впервые имеет проблемы с законом, хотя это и неудивительно, поскольку мобилизация в России отбирает “только лучших”, особенно из местных тюрем.

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Жестоко перерезал горло двум фермерам

Поздно вечером, 2 апреля, главный инженер сельского хозяйственного кооператива "Верхоломов" Андрей Ликольд и его сотрудник Юрий Московой поехали в сторону Волгодонска на своих автомобилях. Уже вскоре оба мужчины пропали без вести.

Вскоре их родственники заволновались и пошли в полицию. В результате поисков одного из них правоохранители нашли в багажнике автомобиля, что нашли на берегу реки Сал, в районе хутора Верхоломов. Такую находку полиция сделала только через 4 дня после исчезновения мужчин.

Сообщается, что его тело лежало со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами. По данным местных СМИ, рядом нашли пустой ВАЗ Юрия Москового. Самого мужчину нашли в реке позже. Он также был мертвым.

Правоохранители нашли автомобиль на берегу реки Сал: смотрите видео

Что известно о подозреваемом

Позже полиция объявила в розыск 32-летнего Артема Букотина, который, согласно обнародованным данным, дважды ездил воевать против мирного населения Украины. Россиянин даже получил российскую медаль за так называемую "отвагу".

На захватнической войне России он находился с сентября по декабрь 2022 года. Позже он снова решил присоединиться к преступлениям оккупантов и с января по март 2023 года также находился в Украине.

Как выяснилось, Букотин уже неоднократно имел проблемы с законом. Отмечается, что в 2014 году его обвиняли в угоне автомобиля.

Еще раньше, в 2003 году, жительница Ростовской области заявила в полицию о том, что 11-летний Букотин пытался изнасиловать ее 8-летнего сына.

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