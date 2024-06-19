У Кемеровській області Росії в колодязі знайшли тіло 12-річної дівчинки. У справі про вбивство затримали, як не дивно, "гєроя сво" тобто учасника війни проти України.

Повідомляється, що до участі у збройній агресії проти нашої держави чоловік відбував покарання у колонії, однак його звільнили та відправили на війну. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про вбивство

Згідно з оприлюдненою інформацією, у місті Топки Кемеровської області виявили тіло зниклої 12-річної дівчинки. За даними російського слідчого комітету, дитина пішла з дому вранці 18 червня та не повернулася.

Сьогодні, 19 червня, її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у колодязі біля однієї із покинутих будівель міста. У поліції порушили кримінальну справу про вбивство та повідомили про затримання підозрюваного.

Як з'ясувалося, ним опинився 49-річний місцевий мешканець, якого вже судили за аналогічною статтею. Одне з місцевих ЗМІ повідомило, що підозрюваного звуть Андрій Биков. П'ять років тому його засудили до 13,5 років колонії за вбивство жінки похилого віку.

Тоді під час сварки він ударив її відром по голові, а потім задушив, і після цього спробував сховати тіло. Биков відбув у колонії менше половини терміну, після чого звільнився та поїхав на війну, доєднавшись до "Шторм-Z".

Нещодавно у Ростовській області "гєрой сво" жорстоко вбив двох фермерів. Він двічі їздив воювати проти мирного населення України, хоча до того мав проблеми із законом. Росіянин навіть отримав російську медаль за так звану "відвагу".