Відомо, що це сталося на одному із підприємств у Рязані. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії невідомий розстріляв двох людей

Згідно з оприлюдненою інформацією, прокуратура Рязанської області розслідує обставини жорстоко вбивства. За попередньою версією, у приміщенні АТ "Рязаньмонтажзаготовка" між чоловіками виникла суперечка.

За даними поліції, в одного з них була рушниця.

Як з'ясувалося, одна жінка померла на місці внаслідок отриманих поранень. Одного із чоловіків було госпіталізовано до лікарні.

Зазначається також, що правоохоронцям вдалося затримати стрільця, наразі триває слідство.

Нагадаємо нещодавно невідомий влаштував стрілянину біля торговельного центру в Москві. Інцидент стався на вулиці Костромській біля торгового центру.

Попередньо, одна з куль потрапила в автобус, який на той момент рухався вулицею. Згодом потенційного 50-річного московського стрільця із Бібірево спіймали правоохоронці.

Йому загрожує покарання за статтею про хуліганство. Водночас гвинтівку у нього вилучили. Російські ЗМІ також уточнюють, що чоловік, ймовірно, стріляв з другого поверху.

Також на початку травня у Москві невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе та поранив двох людей. Пабліки писали, що між трьома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них розстріляв двох своїх опонентів.