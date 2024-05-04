Як повідомляють росЗМІ, невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе і поранив двох людей.
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Постріляв і втік
Зазначається, що між трьома чоловіками стався конфлікт. Один із них розстріляв двох своїх опонентів.
Постраждалих забрали на швидкій до лікарні. А нападник тим часом втік.
По всьому районі правоохоронці розшукували стрілка. Посилені наряди московської поліції перевіряли двори на Ангарській та Талдомській вулицях – саме там чоловіка востаннє "помітили" камери.
Попередньо, зловмисник має бороду, одягнений в усе чорне і може бути озброєний. Припускають, що постріли невідомий здійснив із травматичного пістолета.
Згодом стало відомо, що стрільця затримали після двох годин пошуків. Кажуть, що його виявили у дворі одного з будинків неподалік місця злочину.
Наразі чоловіка везуть у відділення поліції для допиту та встановлення всіх обставин події.
Також повідомляється, що в одного із постраждалих поранена кисть руки. Від госпіталізації він відмовився.
На Донеччині місцевий вбив 6 окупантів
- Тим часом на окупованій Донеччині росіяни займаються пошуками 58-річного молодшого сержанта Юрія Галушка.
- Той вночі 4 травня розстріляв 6 окупантів та, взявши зброю, втік.
- Росіяни плачуться у соцмережах, що "пригріли змію".
- Розповідають, що Галушко – місцевий із Донецької області. Чоловік відбував покарання в одній з виправних колоній.
- У лютому 2024 року він підписав контракт з окупаційною армією.
- Галушка взяли на службу, бо не вистачало людей. Росіяни відмовлялися йти на війну в Україну.
- Чоловіка записали до артилерії у взвод управління.
- Зазначається, що застрелені ним окупанти були командирами з управління артилерійського дивізіону із 70-ї мотострілецької дивізії зс Росії.
- Сам Галушко зник десь під Олександрівкою.
- Слід зауважити, що в російській армії окупанти не вперше вбивають один одного.