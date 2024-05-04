У мережі пишуть, що 4 травня, "російський" військовий вбив 6 побратимів та, прихопивши зброю, втік.

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"Герой" спротиву

Зазначається, що 58 – річний Юрій Галушко – місцевий житель одного з окупованих населених пунктів на Донеччині. Чоловік відбував покарання у виправній колонії. Втім, наприкінці лютого 2024 року він вийшов після того, як підписав контракт з російською армією.

У ворожих пабліках розповідають, що Галушка взяли на службу через нестачу охочих росіян воювати проти України. Його укомплектували і "закинули до артилерії у взвод управління, бо вже старий".

І ось сьогодні вночі молодший сержант Галушко зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, дочекався потрібного моменту і відкрив вогонь по окупантах, які вже спали.

Повідомляється, що раптово відправлені на концерт Кобзона шестеро росіян були командирами з управління артилерійського дивізіону із 70-ї мотострілецької дивізії зс Росії.

Зробивши свою справу, Галушко зник десь у районі Олександрівки.

Росіяни плачуться про "зраду" / Фото соцмережі

Розстріляв своїх після п'янки

Слід зауважити, що у російській армії випадки, коли окупанти вбивають один одного, зовсім не новизна. Такі речі у загарбників трапляються постійно.

Так, до журналістів 24 Каналу потрапили до рук документи, які розповідають про черговий такий інцидент в розташуванні 17 танкового полку. Тоді група російських окупантів влаштувала собі п'янку. Серед них був і єфрейтор Посмєтухов. Опівночі Посметухов взяв свій штатний автомат й пішов до бліндажа, де проживав командир 1 батальйону 17 танкового полку підполковник Клюкін. Разом із Клюкіним там проживав капітан Комаровський, до якого ефрейтор відчував особисту неприязнь. Солдат почав стукати до бліндажа. На стук прийшов патрульний молодший сержант Глазьєв. Його першим Посметухов ліквідував. Опісля він увірвався до бліндажа, де розстріляв його мешканців, які в цей час спали. Так, він вбив підполковника Клюкін, капітана Трубіна,

рядового Петриченка. Серед усіх мешканців бліндажа, на велику прикрість Посметухова, вижив лише капітан Комаровський.