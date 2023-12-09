В Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников росгвардии
9 декабря 2023, 14:19Читати новину українською
В Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников росгвардии. В это время они не были на службе.
О стрельбе в Москве сообщают российские пропагандистские издания. Стрелка уже задержали.
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Мужчина стрелял в работников росгвардии
Сообщается, что инцидент произошел на северо-западе российской столицы.
Подозреваемый в вооруженном нападении уже задержан. Также известно, что столичный следственный комитет возбудил уголовное дело.
Какая судьба росгвардейцев – пока неизвестно. Также пока непонятно, каков был мотив стрелка.
Однако отметим, что в последнее время в России встречается много подобных казусов. К примеру, недавно в Рязанской области самоликвидировались оккупанты.
Последние перестрелки в России
- В селе Дубровичи на местном полигоне во время проведения плановых учений раздался взрыв. В это время оккупанты упражнялись в обращении с огнестрельным оружием. По меньшей мере один российский военный самоликвидировался на месте, еще несколько получили ранения.
- В России заявили, что взрывное устройство вроде бы самовольно сработало.
- Также 1 декабря 24-летний россиянин, вернувшийся с войны против Украины, убил отца во время ссоры из-за корма для скота. Инцидент произошел в Красноярском крае.