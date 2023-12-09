Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что все структуры, которые могли бы возглавить это движение, уничтожены. Люди, претендовавшие на роль политических лидеров, находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

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Кто может запустить процесс распада России

У страны-агрессора есть внутренняя армия, направленная на уничтожение любого протеста. Речь идет о фсб, росгвардии, полиции – все эти структуры готовы уничтожить любое количество протестующих и имеют для этого решительность и потенциал. В тоталитарных государствах протесты никогда не заканчиваются успехом.

Что касается того, кто может повлечь за собой процесс распада, то стоит вспомнить историю СССР. Ведь 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, ставшее вторым этапом распада Российской империи в форме Советского Союза.

Обратите внимание! Беловежское соглашение засвидетельствовало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик и провозгласило образование Содружества Независимых Государств.

Первым этапом был 1917 год. По словам Яковенко, во время Первой мировой войны солдаты устали воевать непонятно за какие цели, ведь участие России в этой войне не имело никакого смысла. Проведя 4 года в окопах, они вышли оттуда и воткнули штык – кто в землю, а кто у своего командира.

"В результате Российская империя впервые распалась, но потом снова собралась. Ровно 32 года назад она распалась во второй раз. Я думаю, что в результате этой войны распадется в третий раз и уже окончательно. Могильщиком России станет Владимир Путин, который своими руками подготовил все к распаду", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Какие факторы могут повлиять на распад

Есть несколько чувствительных моментов, которые могут этому способствовать. Вспоминая первый распад России, нужно знать с чего началась Февральская революция. Тогда это называли "хлебные бунты". Женщины вышли на демонстрацию и среди них пошел слух о том, что не хватает хлеба, поэтому начался стихийный женский бунт. Люди врывались в хлебные магазины, так возник искусственный дефицит.

Далее из-за ряда событий бунт начал разрастаться, возник беспорядок, который в России не смогли остановить. В итоге произошла настоящая Февральская революция, а затем и Октябрьский переворот. Существовало болезненное место, на которое нажали, и все начало рассыпаться,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что в конструкции СССР и нынешней России заложена огромная "мина". Она создана искусственно и силой. Эта энергия распада спрятана в центробежных тенденциях, говорится о национальных республиках, например, о Северном Кавказе, Татарстане, Башкортостане.

Все они удерживаются силой, потому что ничто не совмещает, например, Чечню и Екатеринбург. Нет логики, объясняющей, почему эти две территории должны быть в составе одного государства. У них нет ничего общего. Надо только ослабнуть силовым структурам и сразу придёт энергия распада,

– подчеркнул Яковенко.

После распада СССР преимущественно все страны, кроме России, обрели свободу. Подобные тенденции, которые были несколько десятилетий назад, смогут развалить страну-агрессора, как когда-то развалили Советский Союз.

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