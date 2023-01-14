Как Россия превратила фильмы ужасов в реальность, выпустив убийц на свободу

Рубрика "герои России". На Урале с почестями похоронили погибшего наемника из ЧВК "Вагнер", который убил свою мать.

Как Россия создает двойные стандарты

В России, чтобы искупить вину за убийство, нужно убить еще и кого-нибудь в Украине.

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Тогда тебя простят и станут уважать.

Это примерно как акция "2 по цене 1" в супермаркете. Убить просто свою мать – невыгодно, за это посадят. А вот если еще вдобавок ты поехал и убил еще чью-то чужую мать в Украине – тогда уже герой.

Это, конечно, непостижимо, что в стране, где люди похожи на нас, где у меня до сих пор остались родственники, могут в один день просто выпустить из тюрем убийц и насильников. А после того объяснить им, что убивать людей не так уж плохо, если они украинцы.

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Еще недавно это казалось невозможным. Казалось, что такое бывает только в каких-то фантастических фильмах, типа "Судная ночь" или "Голодные игры".

Но это происходит прямо сейчас.



В России с почестями похоронили убийцу собственной матери / Скриншот