Универсального "рецепта" не существует
В наших реалиях Государственная пограничная служба не может быть полностью демилитаризированной организацией.
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Она не может только проверять документы на границе и бороться с контрабандистами, браконьерами или нелегальной миграцией.
На севере, востоке и юге ГПСУ должна обладать потенциалом, чтобы активно дополнять основные Силы обороны в ведении общевойскового боя.
Так же, к счастью, вновь воссозданную Национальную гвардию Украины развивали с учетом наших реалий – как образование, которое может не только обеспечивать внутреннюю безопасность, но и стать частью Сил обороны в случае необходимости. Это не исключительно организация для поддержания внутреннего порядка.
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Это не отменяет того, что нам нужны:
- качественная кадровая политика,
- политика качественного использования ресурсов,
- хорошая оборонная планировка,
- гражданский демократический контроль над сектором обороны и сохранности.
Это лишь показывает, что универсальных рецептов "в соответствии с практикой стран НАТО" нет.