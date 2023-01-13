Кто именно нарушает эмбарго на российскую нефть
Пока мировые агентства и эксперты публикуют победные реляции о катастрофических последствиях эмбарго на морской импорт в Евросоюз сырой нефти из России, наша мониторинговая группа, которая по определению не может верить никому и ничему, кроме собственных объективных данных, немного посчитала.
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Если коротко – эмбарго еще нужно нажать на практике. Дожмем, сомнений нет. Но нужны совместные усилия СМИ, экспертов и Еврокомиссии.
Теперь есть факты, что именно и кого именно дожимать:
- в декабре 2022 года уменьшение экспорта российской сырой нефти из Черного моря в страны ЕС не произошло;
- объем экспорта в ЕС остался на уровне 1 млн тонн, как и в ноябре 2022 года. Начиная с даты эмбарго – 5 декабря – экспорт составил около 560 тысяч тонн, что составляет 55%;
- судовладельцами 5 танкеров, прибывших с грузом российской нефти в страны ЕС, нарушая эмбарго, являются компании Греции;
- нефть с нарушением эмбарго доставлялась в Грецию (3 танкера), Испанию (1 танкер) и Италию (1 танкер). Факты этих нарушений надежно зафиксированы.
Нарушители набирают обороты
Греческие компании нарушают эмбарго на российскую нефть / Скриншот