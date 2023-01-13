Кто именно нарушает эмбарго на российскую нефть

Пока мировые агентства и эксперты публикуют победные реляции о катастрофических последствиях эмбарго на морской импорт в Евросоюз сырой нефти из России, наша мониторинговая группа, которая по определению не может верить никому и ничему, кроме собственных объективных данных, немного посчитала.

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Если коротко – эмбарго еще нужно нажать на практике. Дожмем, сомнений нет. Но нужны совместные усилия СМИ, экспертов и Еврокомиссии.

Теперь есть факты, что именно и кого именно дожимать:

в декабре 2022 года уменьшение экспорта российской сырой нефти из Черного моря в страны ЕС не произошло;

объем экспорта в ЕС остался на уровне 1 млн тонн, как и в ноябре 2022 года. Начиная с даты эмбарго – 5 декабря – экспорт составил около 560 тысяч тонн, что составляет 55%;

судовладельцами 5 танкеров, прибывших с грузом российской нефти в страны ЕС, нарушая эмбарго, являются компании Греции;

нефть с нарушением эмбарго доставлялась в Грецию (3 танкера), Испанию (1 танкер) и Италию (1 танкер). Факты этих нарушений надежно зафиксированы.

Нарушители набирают обороты

Отсутствие быстрой реакции (через рождественские каникулы) привело к тому, что нарушители увеличивают обороты. За первые 10 дней января 2023 года в порты ЕС по нарушению эмбарго прибыли 4 танкера с российской сырой нефтью, а еще 6 в прямо сейчас направляются к ним.



Греческие компании нарушают эмбарго на российскую нефть / Скриншот