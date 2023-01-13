Хто саме порушує ембарго на російську нафту
Поки світові агенції та експерти публікують переможні реляції про катастрофічні наслідки ембарго на морський імпорт до Євросоюзу сирої нафти з Росії, наша моніторингова група, яка за визначенням не може вірити нікому та нічому, крім власних об'єктивних даних, трохи порахувала.
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Якщо стисло – ембарго ще треба дотиснути на практиці. Дотиснемо, сумнівів немає. Але потрібні спільні зусилля ЗМІ, експертів та Єврокомісії.
Тепер маємо факти, що саме і кого саме дотискати:
- у грудні 2022 року зменшення експорту російської сирої нафти з Чорного моря до країн ЄС не відбулося;
- обсяг експорту до ЄС залишився на рівні 1 мільйона тонн, як і в листопаді 2022 року. Починаючи з дати ембарго – 5 грудня – експорт склав близько 560 тисяч тонн, що становить 55%;
- судновласниками 5 танкерів, що прибули з вантажем російської нафти до країн ЄС, порушуючи ембарго, є компанії Греції;
- нафта з порушенням ембарго доставлялася до Греції (3 танкери), Іспанії (1 танкер) та Італії (1 танкер). Факти цих порушень надійно зафіксовані.
Порушники набирають обертів
Грецькі компанії порушують ембарго на російську нафту / Скриншот