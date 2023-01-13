Хто саме порушує ембарго на російську нафту

Поки світові агенції та експерти публікують переможні реляції про катастрофічні наслідки ембарго на морський імпорт до Євросоюзу сирої нафти з Росії, наша моніторингова група, яка за визначенням не може вірити нікому та нічому, крім власних об'єктивних даних, трохи порахувала.

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Якщо стисло – ембарго ще треба дотиснути на практиці. Дотиснемо, сумнівів немає. Але потрібні спільні зусилля ЗМІ, експертів та Єврокомісії.

Тепер маємо факти, що саме і кого саме дотискати:

у грудні 2022 року зменшення експорту російської сирої нафти з Чорного моря до країн ЄС не відбулося;

обсяг експорту до ЄС залишився на рівні 1 мільйона тонн, як і в листопаді 2022 року. Починаючи з дати ембарго – 5 грудня – експорт склав близько 560 тисяч тонн, що становить 55%;

судновласниками 5 танкерів, що прибули з вантажем російської нафти до країн ЄС, порушуючи ембарго, є компанії Греції;

нафта з порушенням ембарго доставлялася до Греції (3 танкери), Іспанії (1 танкер) та Італії (1 танкер). Факти цих порушень надійно зафіксовані.

Порушники набирають обертів

Відсутність швидкої реакції (через різдвяні канікули) призвела до того, що порушники збільшують оберти. За перші 10 днів січня 2023 року до портів ЄС з порушення ембарго прибули 4 танкери з російською сирою нафтою, а ще 6 в прямо зараз прямують до них.



Грецькі компанії порушують ембарго на російську нафту / Скриншот