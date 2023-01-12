Росія "врятувала" Луганщину від тролейбусів

Трамваї у Луганську знищили ще 2014 року. А тепер добили останній тролейбус, що зберігся на Луганщині – в окупованому Краснодоні (у 2016 році назву міста декомунізували на Сорокине – 24 Канал).

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У цьому місті не було бойових дій. Електротранспорт знищив "русский мір".

До 2022 року тролейбуси цілком непогано почувалися на підконтрольній Україні частині Луганської області. Нові машини були закуплені у Сєвєродонецьку.

Крім того, у 2021 році були озвучені плани відкрити тролейбусні маршрути між Лисичанськом, Сєвєродонецьком та Рубіжним. Але після того, як Путін почав "рятувати Донбас", ці міста фактично перестали існувати.

Отож Росія повністю знищила в Луганській області таке досягнення цивілізації, як електротранспорт.

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Особливо мені подобається, як у пості про закриття сорокинського тролейбуса моральні потвори пишуть "час не стоїть на місці й нікого не жаліє". Він й у Сєвєродонецьку не стояв на місці, му*аки! Але за України там випускали на лінії нові сучасні тролейбуси. А ви все знищили.

Коментарі "вдячних" мешканців Сорокино додаю.

Реакція людей на закриття електротранспорту / Скриншоти