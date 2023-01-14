Як Росія перетворила фільми жахів на реальність, випустивши вбивць на волю

Рубрика "герої Росії". На Уралі з почестями поховали загиблого найманця з ПВК "Вагнер", який вбив свою матір.

Як Росія створює подвійні стандарти

У Росії, щоб спокутувати провину за вбивство, потрібно вбити ще й когось в Україні.

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Тоді тебе пробачать та почнуть поважати.

Це приблизно як акція "2 за ціною 1" у супермаркеті. Вбити просто свою матір – невигідно, за це посадять. А от якщо на додачу ти поїхав і вбив ще чиюсь чужу матір в Україні – тоді вже герой.

Це, звичайно, незбагненно, що в країні, де люди схожі на нас, де в мене досі залишилися родичі, можуть одного дня просто випустити з в'язниць убивць і ґвалтівників. А після того пояснити їм, що вбивати людей не так уже й погано, якщо вони українці.

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Ще нещодавно це здавалося неможливим. Здавалося, що таке буває тільки в якихось фантастичних фільмах, на кшталт "Судна ніч" чи "Голодні ігри".

Але це відбувається просто зараз.



У Росії з почестями поховали вбивцю власної матері / Скриншот