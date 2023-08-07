Искали в Украине, а нашли смерть дома: под Туапсе убили двух вагнеровцев
В Туапсинском районе Краснодарского края забили до смерти двух бывших вагнеровцев. Полицейские обнаружили тела экс-боевиков 41 и 38 лет.
По подозрению в совершении убийства сейчас разыскивают нескольких мужчин. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Под Туапсе до смерти забили двух вагнеровцев
По предварительной информации, в ночь на 5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой произошла драка. На месте происшествия правоохранители обнаружили два тела бывших боевиков 41 и 38 лет. Также с ними был 21-летний россиянин, но он сбежал.
По подозрению в совершении убийства разыскивают 27-летнего Туркменяна Артема – уроженца села Шепси Туапсинского района и 36-летнего Тулумджяна Вартана, проживающего в Туапсе.
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В России до смерти забили двух вагнеровцев / фото росСМИ
Вагнеровец вернулся с фронта и снова убил человека
Напомним, что недавно наемник ЧВК "Вагнера" вернулся с фронта и лишил жизни человека. Ранее россиянин уже был осужден за убийство.
Предварительно, это был наемник ЧВК "Вагнера" с позывным "Арбалет". Мужчину зовут Георгий Сиукаев. Он уже отбывал срок за убийство, совершенное в 2014 году. Человек должен был сидеть в тюрьме, но был завербован Пригожином.
В СМИ сообщалось, что погибшим оказался 38-летний Сослан Валиев. Он был болен ДЦП.