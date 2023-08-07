Шукали в Україні, а знайшли смерть вдома: під Туапсе вбили двох вагнерівців

У Туапсинському районі Краснодарського краю забили до смерті двох колишніх вагнерівців. Поліцейські знайшли тіла ексбойовиків 41 і 38 років.

За підозрою у скоєнні вбивства зараз розшукують кількох чоловіків. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Під Туапсе до смерті забили двох вагнерівців

За попередньою інформацією, у ніч проти 5 серпня на березі річки в селищі Дедеркой сталася бійка. На місці події правоохоронці знайшли два тіла колишніх бойовиків 41 і 38 років. Також з ними був 21-річний росіянин, але він втік.

Наразі за підозрою у скоєнні вбивства розшукують 27-річного Туркменяна Артема – уродженця села Шепсі Туапсинського району і 36-річного Тулумджяна Вартана, який проживає в Туапсе.

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У Росії до смерті забили двох вагнерівців / фото росЗМІ

Вагнерівець повернувся з фронту і знову вбив людину

Нагадаємо, що нещодавно найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й позбавив життя людину. Раніше росіянин вже був засуджений за вбивство.

Попередньо, це був найманець ПВК "Вагнера" з позивним "Арбалет". Чоловіка звати Георгій Сіукаєв. Він уже відбував строк за вбивство, яке скоїв у 2014 році. Чоловік повинен був сидіти у в'язниці, але був завербований Пригожином.

У ЗМІ повідомляли, що загиблим виявився 38-річний Сослан Валієв. Він був хворий на ДЦП.