В россии учителей и учеников заставляют застывать на месте, когда раздается гимн

В российских школах действует своя тоталитарная атмосфера – детей и учителей заставляют замирать, когда звучит гимн россии. Вход в школу в этот момент закрыт.

В сети распространяют сообщения одной из российских школ. В ней расписаны правила поведения во время школьной линейки, которая проходит каждый понедельник. Об этом сообщает 24 канал.

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"Застыньте там, где услышали аккорды": в школах россии своя атмосфера

В сообщении школы напомнили, что каждый понедельник проходит небольшая линейка – прослушивание гимна и поднятие флага.

В это время все должны замирать на том месте, где вас застали первые аккорды,

– указано в сообщении.

Ворота школы будут блокировать, чтобы никто не ходил

Перед включением гимна, в 07:59, школьные ворота будут блокировать – очевидно для того, чтобы во время мероприятия не было ни одного движущегося человека.

Зато те, кто будут на территории школы, должны замирать сразу, как только услышат российский гимн. Речь идет даже о тех учениках и учителях, которые ступили во двор или крыльцо.

Те, кто будут на территории или крыльце школы, должны остановиться до конца церемонии, равняться на флаг россии и петь гимн с теми классами, которые участвуют в церемонии,

– сказала администрация школы.



Российские тоталитарные правила в школе / Скриншот сообщения

Кстати, недавно в самолете россиянка ударила украинскую девочку. Ей не понравилась подушка с тем же "российским кораблем".

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