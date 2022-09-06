В результате мама девочки написала заявление в полицию. Об этом сообщила сама киевлянка Роксолана Малый.

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Как россиянка ударила маленькую девочку

По словам Роксоланы, когда ее дочь выходила в туалет на борту самолета, то получила от россиянки удар ладонью в спину.

С сиденья перед Селеной продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей пощечину, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, возвращаюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди – дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, как будто спит,

– рассказала украинка.

После этого Роксолана решила повторить движения девочки, чтобы понять, что произошло. Она разложила и сложила столик перед сиденьем Селены, якобы имитируя возвращение ребенка на место. В это время там, где должна была стоять девочка, появилась рука и «сочно замахнулась", но удар прошелся в воздух.

Роксолана обратилась к пассажирке, но женщина решила игнорировать ее, делая вид, что она спит. В результате украинка позвала бортпроводника для разрешения конфликта.

"Мадам не выдерживает, разворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" Дальше мадам несет козлиную чепуху, я не вижу места для диалога и снова на английском говорю, что разговор завершен. Приходится повторить трижды, пока мадам наконец перестает ко мне обращаться с претензиями. 20 минут до посадки я сидела на месте Селены, позади мадам, и внутри меня происходила настоящая война", – отметила Роксолана.

После приземления в самолет прибыл экипаж гражданской гвардии Испании. Россиянку попросили выйти с вещами, однако английского она не поняла, поэтому попросила украинку побыть ее переводчиком.

"А что он сказал?" – спросила россиянка. На что украинка ответила: "С вещами на выход".

Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показания, инструктировали относительно дальнейших действий. Согласно указаниям, мы далее обратились за медицинским обследованием, которое необходимо для того, чтобы подать заявление в полицию,

– добавила Роксолана.

Она подчеркнула, что соседи россиянки подтвердили, что видели, как она ударила девочку. К счастью, у ребенка не выявили признаков физических травм, но причинен вред его психическому состоянию.



Украинка написала заявление в полицию / фото Роксолана Малый

Напомним, ранее в Варшаве россиянин нападал на прохожих и медиков. При этом мужчина не забывал выкрикивать, что он за путина.

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