У підсумку мама дівчинки написала заяву до поліції. Про це повідомила сама киянка Роксолана Малий.

Зверніть увагу "Хохли, в атаку": в Іспанії росіянин обвішався колорадськими стрічками й ображав українців

Як росіянка вдарила маленьку дівчинку

За словами Роксолани, коли її донька виходила до вбиральні на борту літака, то отримала від росіянки удар долонею у спину.

Із сидіння перед Селеною просувається рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпас, який припав по спині, тому що Селена якраз розвернулась у бік проходу. Я помічаю це бічним зором, не зовсім розумію, що сталося, повертаюся до Селени. Вона виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно. Налякана виходить у туалет. Я все ще не можу зрозуміти, що сталося, заглядаю на сидіння попереду – дамочка років 50-ти із заплющеними очима, начебто спить,

– розповіла українка.

Після цього Роксолана вирішила повторити рухи дівчинки, щоб зрозуміло, що сталось. Вона розклала і склала столик перед сидінням Селени, нібито імітуючи повернення дитини на місце. У цей час там, де мала стояти дівчинка, з'явилася рука і «смачно замахнулася», але удар пройшовся в повітря.

Роксолана звернулась до пасажирки, але жінка вирішила ігнорувати її, вдаючи, що вона спить. У підсумку українка покликала бортпровідника для вирішення конфлікту.

"Мадам не витримує, повертається до мене і каже: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" Далі мадам несе козлячі нісенітниці, я не бачу місця для діалогу і знову англійською кажу, що розмова завершена. Доводиться повторити тричі, поки мадам нарешті перестає до мене звертатися з претензіями. 20 хвилин до посадки я сиділа на місці Селени, позаду мадам, і всередині мене відбувалася справжня війна", – зазначила Роксолана.

Після приземлення до літака прибув екіпаж цивільної гвардії Іспанії. Росіянку попросити вийти з речами, однак англійської вона не зрозуміла, тому попросила українку побути її перекладачем.

"А що він сказав?" – запитала росіянка. На що українка відповіла: "З речами на вихід".

Нас ескортували окремо від мадам, зібрали дані та покази, інструктували щодо подальших дій. Відповідно до настанов, ми далі звернулися за медичним обстеженням, яке є необхідним для того, щоб подати заяву в поліцію,

– додала Роксолана.

Вона підкреслила, що сусіди росіянки підтвердили, що бачили, як вона вдарила дівчинку. На щастя, у дитини не виявили ознак фізичних травм, але нанесена шкода її психічному стану.



Українка написала заяву до поліції / фото Роксолана Малий

Нагадаємо, раніше у Варшаві росіянин нападав на перехожих та медиків. При цьому чоловік не забував вигукувати, що він за путіна.

Варто переглянути – У Швеції звільнили росіянку, яка ображала українку: дивіться відео