У мережі з'явилось відео, як громадянин росії намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи що він за путіна та ображаючи поляків.

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Що трапилось

Відео розпочалось з того, що чоловік стоїть на трамвайній зупинці та кричить, що любить путіна та має на це право. При цьому він почав ображати американців. Медики зі швидкої, яка стояла поруч, пригрозили кривднику поліцією, проте на цьому все не закінчилось.

Між росіянином та ще одним чоловіком розпочалась бійка. У підсумку чоловіка повалили на землю, заламали та таки передали до поліції. Чи був він напідпитку або під наркотичним сп'янінням – не уточнюється. Також невідома і першопричина конфлікту.

Неадекватний росіянин нападає на перехожих: дивіться відео

Нещодавно у Німеччині росіянка напала на українку

На початку серпня у німецькому місті Бад-Вісзее теж трапився неприємний інцидент. Там на місцевому пляжі неадекватна росіянка накинулася на переселенку з Чернігова та її 2-річного сина. При цьому вона прославляла путіна та гітлера заявивши, що знищення людей за етнічними ознаками – це правильно.

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