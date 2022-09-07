Так, в городе Могоча Забайкальского края россии на здании военкомата выложен герб Украины. Об этом пишут российские СМИ.

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Как на здании в россии оказался украинский государственный символ

Глава города наталия веко рассказала, что это дело рук украинских строителей. Дом возводили где-то в 1980 – 1990 годы – она точно не помнит.

Чиновница пожаловалась, что эту мозаику нельзя просто закрасить, потому что трезубец выпуклый. Также она рассказала, что на этот счет была большая дискуссия.

Дом был построен еще в 80-х годах или в 90-х. Строили его украинцы. Трезубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были уведомлены органы. Была большая дискуссия. Были мнения и о том, чтобы его убрать, и о том, чтобы его оставить,

– сказала она.

Веко уточнила, что трезубец со здания решили не убирать, ведь сделать это проблематично. Потом она исправилась и сказала, что в россии якобы не уничтожают памятники и предметы искусства.



Украинский герб на военкомате в Могоче / Фото росСМИ

Это уже не первая "диверсия" на Забайкалье

В конце августа в детском саду №73 города Чита состоялся конкурс "Мисс и мистер лето 2022". В конце мероприятия детям выдавали грамоты с украинской государственной символикой – гербом и сине-желтым флагом. После того как родители обратили на это внимание, администрация садика панически всех обзвонила и попросила вернуть грамоту назад.

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