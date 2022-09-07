Так, у місті Могоча Забайкальського краю росії на будівлі військкомату викладений герб України. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Як на російській будівлі опинився український державний символ

Очільниця міста наталія веко розповіла, що це справа рук українських будівельників. Будинок зводили десь у 1980 – 1990 роках – вона точно не пам'ятає.

Чиновниця пожалілася, що цю мозаїку не можна просто зафарбувати, бо тризуб опуклий. Також вона розповіла, що з цього приводу була велика дискусія.

Будинок спорудили ще у 80-ті роки чи в 90-ті. Будували його українці. Тризуб викладений з цегли, він опуклий. Його не можна просто зафарбувати. Коли надійшло перше повідомлення про це, були оповіщені органи. Була велика дискусія. Були прихильники і того, щоб його прибрати, і того, щоб його залишити,

– сказала вона.

Веко уточнила, що тризуб із будівлі вирішили не прибирати, адже зробити це проблематично. Згодом вона дещо виправилася і сказала, що у росії буцімто не знищують пам'ятки та предмети мистецтва.



Український герб на військкоматі у Могочі / Фото росЗМІ

Це вже не перша "диверсія" в Забайкальському краї

Наприкінці серпня у дитячому садочку №73 міста Чита відбувся конкурс "Міс та містер літо 2022". Наприкінці заходу дітям повидавали грамоти з українською державною символікою – гербом та синьо-жовтим прапором. Після того як батьки звернули на це увагу, адміністрація садочка панічно усіх обдзвонила та попросила повернути грамоти назад.

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