Прямо на школьной линейке: в России подросток пытался перерезать горло своей однокласснице

Россию постигают одни неприятности. Так, на Волгоградщине школьник пытался перерезать горло однокласснице.

Это произошло прямо во время линейки в честь последнего звонка. Соответствующее видео обнародовали российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России школьник пытался перерезать горло своей однокласснице

Как стало известно, 17-летний школьник Григорий стоял позади 17-летней Валерии. Они пели песню в честь последнего звонка, однако потом молодой человек напал на девушку с ножом.

Он попытался перерезать горло школьнице, но девочке помогли одноклассники. Пострадавшую отвезли в больницу. Предварительно, ее жизни ничего не грозит.

Сам юноша заявил, что просто хотел испортить праздник. Школьника доставили в полицию. Правоохранители начали проверку по факту покушения на убийство.

Как школьник пытался перерезать горло однокласснице: смотрите видео

Отмечается, что нападающий конфликтов в школе раньше не имел. Живёт с мамой, а отец умер.

Школьник напал на свою одноклассницу / фото росСМИ

В России совершила самоубийство девочка, накануне написавшая письмо Путину

Напомним, что ранее в Смоленской области России покончила с собой 14-летняя девочка, накануне написавшая письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую зарплату своей мамы.

К тому же девочка жаловалась на травлю в школе. У нее были серьезные проблемы со зрением, а одноклассники дразнили ее "циклопом".

По неподтвержденной информации, при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит в своей смерти никого не винить. Дошло ли ее письмо Путину – неизвестно.