Прямо на школьной линейке: в России подросток пытался перерезать горло своей однокласснице
Россию постигают одни неприятности. Так, на Волгоградщине школьник пытался перерезать горло однокласснице.
Это произошло прямо во время линейки в честь последнего звонка. Соответствующее видео обнародовали российские СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Как в нацистской Германии: в России школьников учат поднимать руки с криками "я русский"
В России школьник пытался перерезать горло своей однокласснице
Как стало известно, 17-летний школьник Григорий стоял позади 17-летней Валерии. Они пели песню в честь последнего звонка, однако потом молодой человек напал на девушку с ножом.
Он попытался перерезать горло школьнице, но девочке помогли одноклассники. Пострадавшую отвезли в больницу. Предварительно, ее жизни ничего не грозит.
Сам юноша заявил, что просто хотел испортить праздник. Школьника доставили в полицию. Правоохранители начали проверку по факту покушения на убийство.
Как школьник пытался перерезать горло однокласснице: смотрите видео
Отмечается, что нападающий конфликтов в школе раньше не имел. Живёт с мамой, а отец умер.
Школьник напал на свою одноклассницу / фото росСМИ
В России совершила самоубийство девочка, накануне написавшая письмо Путину
Напомним, что ранее в Смоленской области России покончила с собой 14-летняя девочка, накануне написавшая письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую зарплату своей мамы.
К тому же девочка жаловалась на травлю в школе. У нее были серьезные проблемы со зрением, а одноклассники дразнили ее "циклопом".
По неподтвержденной информации, при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит в своей смерти никого не винить. Дошло ли ее письмо Путину – неизвестно.