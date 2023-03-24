Во время традиционного брифинга он обратил внимание на то, чему приучаются русские дети в школах. По словам советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко, они поднимают руки так же, как это в свое время делали сторонники Гитлера, передает 24 Канал.

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Поднимают руки под возгласы "я русский"

Интересно следить за тем, как российская пропаганда все больше подражает пропаганде нацистской Германии. В частности, прямо уже под открытые камеры в школах детей учат поднимать руку в нацистском поздравлении и говорить громко хором фразу "я русский",

– заметил он.

В России школьников учат поднимать руки под фразу "я русский": смотрите видео

Сразу же оговоримся, что этому ролику уже больше месяца. Его сняли 23 февраля во время одного из "победоносных концертов", на которые сгоняли учеников. Произошло это в одной из школ Татарстана. Там их муштровали, чтобы они активнее реагировали на фразу "я русский".

Женщина, которая в экстазе на сцене выкрикивала "я русский", изрядно давила на учеников. Она спрашивала подростков, которые не очень-то хотели участвовать в этом шабаше, "ну что вы все вообще, не русские что ли?" На этом буллинг не окончился.

Поняв, что среди присутствующих действительно не только россияне, она подошла с другой стороны. Мол, все они граждане страны-агрессора. А тем, кто не хочет поднимать руку, она просто предложила покинуть страну.

Тем временем совершеннолетних россиян продолжают активно гнать насмерть. Причем используют для этого все возможные способы.

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