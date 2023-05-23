Прямо на шкільній лінійці: у Росії підліток намагався перерізати горло своїй однокласниці

Росію спіткають одні неприємності. Так, на Волгоградщині школяр намагався перерізати горло однокласниці.

Це сталося прямо під час лінійки на честь останнього дзвінка. Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії школяр намагався перерізати горло своїй однокласниці

Як стало відомо, 17-річний школяр Григорій стояв позаду 17-річної Валерії. Вони співали пісню на честь останнього дзвоника, однак потім юнак напав на дівчину з ножем.

Він спробував перерізати горло школярці, але дівчинці допомогли однокласники. Постраждалу відвезли до лікарні. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

Сам хлопець заявив, що просто хотів зіпсувати свято. Школяра доправили до поліції. Наразі правоохоронці розпочали перевірку за фактом замаху на вбивство.

Як школяр намагався перерізати горло однокласниці: дивіться відео

Зазначається, що нападник конфліктів у школі раніше не мав. Живе з мамою, а батько помер.

Школяр напав на свою однокласницю / фото росЗМІ

У Росії скоїла самогубство дівчинка, що напередодні написала листа Путіну

Нагадаємо, що раніше у Смоленській області Росії наклала на себе руки 14-річна дівчинка, яка напередодні написала листа Владіміру Путіну, в якому поскаржилася на низьку зарплату своєї мами.

До того ж дівчинка скаржилася на цькування у школі. Вона мала серйозні проблеми із зором, а однокласники дражнили її "циклопом".

За непідтвердженою інформацією, при загиблій була знайдена передсмертна записка, в якій вона просить у своїй смерті нікого не звинувачувати. Чи дійшов її лист до Путіна – невідомо.