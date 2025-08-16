Война России с Украиной продолжается. В ночь на 16 августа российские войска в очередной раз атаковали украинские земли.

На этот раз оккупанты запустили 85 ударных дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько вражеских дронов сбила ПВО?

По данным Воздушных сил, с 19:30 15 августа и в течение ночи 16 августа россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Шаталово;

Гвардейское (ВОТ Крыма).

Под ударом оказались прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины и Днепропетровщины. Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 61 вражеский "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов. Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 12 локациях.

Отметим, что в результате российской атаки особенно пострадали Сумы. Там 15 августа российский дрон "Молния" попал в центральный рынок, вызвав пожар и повредив более 20 киосков, учебное заведение и три нежилых помещения. Раненых, к счастью, нет.