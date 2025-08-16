В Сумах прогремели взрывы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумской области объявили еще вечером, ориентировочно в 21:00. Тогда сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, была угроза применения авиационных средств поражения.

Уже после полуночи в Воздушных силах сообщили о вражеских беспилотниках, которые двигались на север и юг Сумской области, курсируя с территории Курской и Белгородской областей России. Вскоре появились сообщения о взрывах.

Взрыв был слышен в Сумах,

– говорится в сообщении.