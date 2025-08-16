В Сумах прогремели взрывы

укррус
Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В ночь на 16 августа россияне атаковали Сумы, с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
  • Детали пока неизвестны, местные власти пока не комментировали сообщения о взрывах.
В ночь на 16 августа россияне атакуют украинские города с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате этого взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумской области объявили еще вечером, ориентировочно в 21:00. Тогда сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, была угроза применения авиационных средств поражения.

Уже после полуночи в Воздушных силах сообщили о вражеских беспилотниках, которые двигались на север и юг Сумской области, курсируя с территории Курской и Белгородской областей России. Вскоре появились сообщения о взрывах.

Взрыв был слышен в Сумах,
– говорится в сообщении.

К слову, напомним, что 15 августа в Сумах российский дрон "Молния" попал в центральный рынок, из-за этого вспыхнул пожар, известно о повреждении более 20 киосков, учебного заведения и трех нежилых помещений.