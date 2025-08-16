У Сумах прогриміли вибухи

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Зазначимо, що в регіоні на момент вибухів була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумської області оголосили ще звечора, орієнтовно о 21:00. Тоді повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Вже після опівночі у Повітряних силах повідомили про ворожі безпілотники, які рухалися на північ та південь Сумської області, курсуючи з території Курської та Бєлгородської областей Росії. Невдовзі з'явилися повідомлення про вибухи.

Вибух було чути в Сумах,

– ідеться у повідомленні.