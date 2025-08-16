укррус
Новини України У Сумах прогриміли вибухи
У Сумах прогриміли вибухи

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У ніч на 16 серпня росіяни атакували Суми, за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
  • Деталі наразі невідомі, місцева влада поки не коментувала повідомлення про вибухи.
Вибухи у Сумах 16 серпня 2025 року - 24 Канал
Вибухи у Сумах 16 серпня 2025 року

У ніч на 16 серпня росіяни атакують українські міста за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього вибухи пролунали у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Зазначимо, що в регіоні на момент вибухів була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумської області оголосили ще звечора, орієнтовно о 21:00. Тоді повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Вже після опівночі у Повітряних силах повідомили про ворожі безпілотники, які рухалися на північ та південь Сумської області, курсуючи з території Курської та Бєлгородської областей Росії. Невдовзі з'явилися повідомлення про вибухи.

Вибух було чути в Сумах,
– ідеться у повідомленні.

До слова, нагадаємо, що 15 серпня у Сумах російський дрон "Молнія" влучив у центральний ринок, через це спалахнула пожежа, відомо про пошкодження понад 20 кіосків, навчального закладу і трьох нежитлових приміщень.