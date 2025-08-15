Вдень 15 серпня під ударом опинилися Суми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу у Шосткинському, Конотопському та Сумському районі оголосили ще 15:05. Станом на 17:20 вона досі триває. Близько 17:11 у Сумах пролунав вибух.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що ворожий дрон "Молнія" влучив в місцевий ринок. За словами місцевих, там спалахнула пожежа. Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Додамо, що 15 серпня серія вибухів також пролунала у Дніпрі та Павлограді. Для атаки на область окупанти застосували балістичне озброєння. Внаслідок цинічних дій російської армії одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.