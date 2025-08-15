Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці прильоту у Дніпрі піднявся стовп диму, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія била балістикою та запустила майже 100 "Шахедів": які області України були під ударом

Що відомо про вибухи у Дніпрі та Павлограді?

О 16:07 на Дніпропетровщині була оголошена повітряна тривога. Військові попередили про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

О 16:10 Повітряні сили закликали мешканців Дніпра негайно пройти в укриття, адже стало відомо про запуски ворожих ракет у напрямку регіону.

О 16:11 у Дніпрі пролунав перший вибух, за хвилину – ще кілька.

О 16:14 вибухи чули у Павлограді.

Моніторингові канали пишуть, що по Дніпру росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер М/KN-23".

Нагадаємо, що нещодавно ворог обстріляв залізницю у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Свій злочин противник виправдав тим, що нібито атакований ними залізничний вузол слугував логістичним шляхом для ЗСУ.