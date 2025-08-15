Про рух дронів, загрозу для окремих областей та повітряну тривогу у регіонах повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухаються "Шахеди"?

23:43, 15 серпня

Ворожі дрони летять з Луганщини на північ Донеччини.

23:33, 15 серпня

Ворожі БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини.