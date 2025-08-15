Про рух дронів, загрозу для окремих областей та повітряну тривогу у регіонах повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються "Шахеди"?
Ворожі дрони летять з Луганщини на північ Донеччини.
Ворожі БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини.