О движении дронов, угрозу для отдельных областей и воздушную тревогу в регионах сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся "Шахеды"?

23:43, 15 августа

Вражеские дроны летят с Луганщины на север Донецької області.

23:33, 15 августа

Вражеские БпЛА из Брянской области движутся на север Черниговщины.