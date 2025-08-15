О движении дронов, угрозу для отдельных областей и воздушную тревогу в регионах сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся "Шахеды"?
Вражеские дроны летят с Луганщины на север Донецької області. Вражеские БпЛА из Брянской области движутся на север Черниговщины.23:43, 15 августа23:33, 15 августа
