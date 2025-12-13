Россия атакует Одессу и Николаев ракетами и баллистикой

В ночь на 13 декабря Россия обстреливает южные области Украины, однако угроза применения ракет остается актуальной для большинства областей. В Одессе и Николаеве слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаеве объявили около часа ночи, а уже в 01:31 местные сообщили, что слышали громкий звук взрывов. Эту информацию подтвердил городской голова.

В 01:24 мониторы сообщали о движении трех групп крылатых ракет "Калибр" с Херсонщины в направлении Николаевщины.

Когда слышали взрывы в Одесской области?

В то же время местные жители Одессы также слышали сильный взрыв в городе около 01:30. Ранее Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет. Отмечалось, что две группы "Калибров" двигались на север Одесской области по кругу.

В 01:32 мониторы сообщили о спуске баллистики, а затем снова прогремели взрывы.

В 01:52 местные слышали взрывы в пределах Одесского района.

Мониторинговые каналы предполагают, что удары баллистикой направлялись по объектам энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, около 90% города осталось без света, воды и связи.

Где еще слышали взрывы этой ночью?