Без світла, зв'язку та води: Росія атакувала Одесу та Миколаїв крилатими ракетами

В ніч на 13 грудня Росія обстрілює південні області України, однак загроза застосування ракет залишається актуальною для більшості областей. У Одесі та Миколаєві чутно вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи Миколаєві?

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили близько першої ночі, а вже о 01:31 місцеві повідомили, що чули гучний звук вибухів. Цю інформацію підтвердив міський голова.

О 01:24 монітори повідомляли про рух трьох груп крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Коли чули вибухи на Одещині?

Водночас місцеві жителі Одеси також чули сильний вибух у місті близько 01:30. Раніше Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет. Зазначалось, що дві групи "Калібрів" рухались на північ Одещини по колу.

О 01:32 монітори повідомили про спуск балістики, а згодом знову прогриміли вибухи.

О 01:52 місцеві чули вибухи в межах Одеського району.

Моніторингові канали припускають, що удари балістикою спрямовувались по об'єктах енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, близько 90% міста залишилось без світла, води та зв'язку.

Де ще чули вибухи цієї ночі?