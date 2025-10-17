Российские войска продолжают атаковать украинское мирное население. Вечером 17 октября они в очередной раз запустили ударные дроны.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Для каких областей есть угроза?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте