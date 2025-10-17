Укр Рус
24 Канал Главные новости Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза
17 октября, 18:31
4

Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза

Надежда Батюк

Российские войска продолжают атаковать украинское мирное население. Вечером 17 октября они в очередной раз запустили ударные дроны.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В Чернигове слышали взрыв: Россия атаковала транспортную инфраструктуру, есть пострадавший

Для каких областей есть угроза?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

18:56, 17 октября

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасщину (Золотоношский, Черкасский районы).

18:30, 17 октября

БпЛА на Черниговщине (Нежинский район), курс южный.

18:24, 17 октября

БпЛА на Полтавщине (Лубенский район), мимо Пирятина на юг.

18:00, 17 октября

БпЛА на Харьковщине (Харьковский район), курс южный.

17:54, 17 октября

БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский, Прилуцкий районы), курс южный.

17:34, 17 октября

Пуски КАБ на Днепропетровщину и Харьковщину.

17:26, 17 октября

БпЛА на Черниговщине (Черниговский район), курс юго-западный.

17:18, 17 октября

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном/восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

16:57, 17 октября

БпЛА на Черниговщине (Корюковский район), курс юго-западный.