Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза
Российские войска продолжают атаковать украинское мирное население. Вечером 17 октября они в очередной раз запустили ударные дроны.
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также В Чернигове слышали взрыв: Россия атаковала транспортную инфраструктуру, есть пострадавший
Для каких областей есть угроза?
Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасщину (Золотоношский, Черкасский районы).
БпЛА на Черниговщине (Нежинский район), курс южный.
БпЛА на Полтавщине (Лубенский район), мимо Пирятина на юг.
БпЛА на Харьковщине (Харьковский район), курс южный.
БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский, Прилуцкий районы), курс южный.
Пуски КАБ на Днепропетровщину и Харьковщину.
БпЛА на Черниговщине (Черниговский район), курс юго-западный.
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном/восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
БпЛА на Черниговщине (Корюковский район), курс юго-западный.