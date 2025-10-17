Росія атакує Україну дронами: для яких областей загроза
Російські війська продовжують атакувати українське мирне населення. Ввечері 17 жовтня вони вкотре запустили ударні дрони.
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Для яких областей є загроза?
Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський район), курс південний. БпЛА на Полтавщині (Лубенський район), повз Пирятин на південь. БпЛА на Харківщині (Харківський район), курс південний. БпЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський, Прилуцький райони), курс південний. Пуски КАБ на Дніпропетровщину та Харківщину. БпЛА на Чернігівщині (Чернігівський район), курс південно-західний. Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному/східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА на Чернігівщині (Корюківський район), курс південно-західний.
