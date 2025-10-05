Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам, разрушая гражданскую инфраструктуру. Также все чаще нарушается воздушное пространство стран НАТО. Однако Запад не спешит позаботиться о своей безопасности.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, как должны реагировать западные страны на агрессию России. Он объяснил, к чему может привести промедление в сегодняшней ситуации.

К теме Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Почему Западу нужно вовремя реагировать на агрессию России в отношении Украины и стран Европы?

Лесной отметил, что Европа рано или поздно задумается о своей безопасности, и именно Путин заставит ее это сделать.

Уже британские истребители летают над небом Польши, готовясь к тому, чтобы сбивать вероятные российские воздушные цели. Однако, по его мнению, вопрос в том, что они готовы сейчас сбивать и чем.

"Однако это вопрос времени и, по большому счету, большой крови украинцев. Поскольку, пока они принимают свои решения, россияне нас убивают, разрушают инфраструктуру, частные дома, человеческие судьбы, жизни. И это большая цена, которую мы платим, возможно, за свои ошибки", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Россия 5 октября осуществила массированную атаку на Украину. Враг запустил более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Наибольший удар был нанесен по Западу страны. На Львовщине в результате атаки погибли четыре человека.

В Украине, по его словам, когда-то тоже считали, что такого, что происходит сейчас, не может никогда произойти. И наступит время, когда Европа будет платить свою цену и периодически задавать себе вопрос: "А почему мы не сделали вовремя тот или иной шаг?"

Я не злорадствую, что они могут почувствовать то же самое, что сейчас переживают украинцы. Никому этого не желаю, кроме России. Но чем дальше я смотрю на то, что происходит в Европе, тем больше возникают параллели, хоть и не прямые, со Второй мировой войной. Эта история развивается по-другому, но, к большому сожалению, по похожему сценарию,

– подчеркнул Олег Лесной.

Он добавил, что не надо быть большим аналитиком, чтобы сделать простой вывод. Если действия отстают от времени появления угрозы, то они обязательно приведут к трагедии.

Как западные страны могут закрыть небо над Украиной?