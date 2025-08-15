Россия била баллистикой и запустила почти 100 "Шахедов": какие области Украины были под ударом

В ночь на 15 августа российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 15 августа?

В ночь на 15 августа российские войска атаковали 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М из Воронежской и Брянской областей.

Также враг для атаки использовал 97 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Агрессор запускал воздушные цели с направлений:

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово.

Ударными БПЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами – Харьковщину и Черниговщину,

– говорится в сообщении.

Авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение россиян.

По состоянию на 8 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере и Востоке страны.

Указывается, что зафиксировано попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях.