Компенсация за провалы: как в Кремле вздумали содрать с россиян 40 миллиардов долларов

Сколько бы Путин и его окружение не надували щеки и не делали вид, что Россия остается игроком на рынке энергоносителей, это отнюдь не является правдой. Москва показала, что в качестве поставщика нефти и газа она крайне ненадежный партнер, чем отпугнула даже те страны, которые не присоединились к санкциям.

Десятки лет Кремль делал все, чтобы репутация России в мире была безупречна, чтобы ее воспринимали как справедливую страну, способную отстаивать собственные интересы – с мудрым президентом, второй армией в мире, а главное – как безальтернативного поставщика нефти и газа. Впрочем, все эти образы сломались буквально за мгновение, а Москва вылетела с рынка. Как это произошло – читайте в материале 24 Канала.

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После начала полномасштабного вторжения и попыток России шантажировать Европу ради снятия санкций, Путин решил пойти ва-банк и сначала перекрыл поставки газа "Северным потоком-1", а впоследствии – вообще взорвал оба "потока", чем фактически запустил процесс самоуничтожения страны-бензоколонки. Теперь в Кремле отчаянно пытаются принять какие-либо меры для получения нефтедолларов, однако это похоже на борьбу с ветряными мельницами.

Доля России на рынке будет падать до нуля

До перехода войны в новую активную фазу, Москва пользовалась тем, что вкладывала миллиарды в пророссийское лобби в странах, которые были интересны Путину. В целом вся политика Кремля строилась на надежде, что нефтегазовая зависимость будет мешать цивилизованным государствам отказаться от накачки российского бюджета деньгами. Такой интересный механизм, когда жертвы финансируют деятельность агрессоров-террористов.

Однако когда ситуация вышла из-под контроля "выдающегося геополитика", выяснилось, что Россия буквально не способна ни полноценно переориентироваться на Азию, ни вообще хоть как-то сохранить свою судьбу.

К 2022 году Москва поставляла 30% объемов газа и 20% нефти в мире. При этом половину добытого "черного золота" россияне продавали странам Евросоюза. Туда же шло 75% газового экспорта.После введения нефтяного эмбарго и фактически самостоятельного отрезания Европы от своей трубы, Путин упустил возможность зарабатывать миллиарды и начал торговать только со странами, для которых фраза bussiness as usual не исключает возможности сотрудничества с военными преступниками. Однако полноценно заместить западных партнеров в денежном эквиваленте азиатские страны не смогли. Но не очень-то желали, ведь зачем им переплачивать за то, что Кремль будет отдавать просто так.

Поэтому Россия, буквально через несколько месяцев после введения ограничений, по инерции начала добывать значительно больше энергоносителей, чем может продать. А это значит только одно: ей придется сжигать газ на месторождениях и консервировать нефтяные скважины.

Согласно прогнозам международного энергетического агентства , которые были сделаны в конце 2022-го, уже в 2030 году Москва может потерять 50% своего рынка энергоносителей. При этом ее доля на мировом рынке газоснабжения сократится до 15%, а на нефтяном – до 7%.Однако тенденции показывают, что эти цифры слишком оптимистичны для России, потому что тот же Китай, который является главным покупателем энергоносителей у режима Путина, активно работает над переходом на зеленую энергетику, а также не собирается увеличивать объемы импорта нефти и газа из своего сырьевого придатка.

Кроме того, из-за мировой тенденции на отказ от использования классических энергоносителей в долгосрочной перспективе Россия вообще окажется в средневековье. Потому что уже сейчас она лишена инвестиций и доступа к технологиям, а когда через 20-30 лет нефть будет стоить копейки из-за своей ненужности, Москва просто ничего не сможет предложить миру. Ее шансы войти в так называемый "первый мир" упущены.

Ничтожные попытки поиграть с ценой

Поскольку россияне оказались банально не способны продавать все, что добыли, а их танкеры с нефтью болтаются в море в надежде, что какого-то менеджера не мобилизуют и он сможет реализовать хоть несколько баррелей, Москва оказалась в крайне неудобном положении.

Наполнять бюджет нужно, но доходы тают на глазах. К тому же война стоит слишком дорого для обедневшей страны. Поэтому кремлевским чиновникам не остается ничего другого, как пытаться как-нибудь поднять мировые ценники на нефть. Однако сделать это, когда твоя судьба на рынке ничтожна, очень тяжело.

Так, например, 21 марта российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит ограничивать добычу нефти до июня на 500 тысяч баррелей в сутки. Сделал он это, очевидно, чтобы стоимость Urals хоть немного выросла. Однако этого не произошло, хотя пропагандисты уже радостно доложили плебсу, что после таких "мощных высказываний" у Москвы начали покупать нефть на 8 долларов дороже.



Российская альтернативная реальность выглядит так / Скриншот из российских пропагандистских СМИ

Настоящие графики стоимости барелля российской нефти действительно свидетельствуют о подорожании с 20 по 23 марта на 4,3 доллара.

Впрочем, дисконты стран Азии уж точно не могли снизиться настолько. Тем более что уже 24 марта цена снова начала падать.



Колебания цены на нефть на мировом рынке / Скриншот minfin.com.ua

Да и общий график цены на Ural намекает россиянам на приближающуюся беду. Особенно на пороге всеобщего мирового кризиса.

Рынок начинает лихорадить

Тяжело россиянам и из-за того, что в их бюджете заложена стоимость барреля на уровне 70 долларов, тогда как реальная цена, за которую у Москвы скупают "черное золото", сейчас немного выше 30 – 35 долларов. Однако и надежды на мировой кризис и рост цен в Кремле лелеют совершенно зря, ведь практика показывает, что во времена лихорадки рынков Brent существенно падает в цене и влечет за собой Urals.

К слову, 23 марта руководство Федеральной резервной системы США вынужденно отреагировало на банкротство сразу трех крупных банков и подняло свою ключевую ставку. Это мгновенно привело к падению цены на нефть. Кроме того, все относительно нестабильно и у финансовых учреждений в Европе. В Швейцарии Credit Suisse пришлось спасать UBS, а впоследствии рекордно попадали акции Deutsche Bank

К чему приведет эпопея с банками в странах Запада, сейчас спрогнозировать крайне тяжело, однако когда в 2008 году мир потряс кризис, все начиналось с США, а цена на нефть тогда упала вообще до 35 долларов. Если произойдет нечто подобное, китайцы смогут рассчитываться за российскую нефть фантиками от конфет.

Государству будут компенсировать россияне

Поскольку Путин и его приспешники продолжают отчаянно нуждаться в деньгах, а население полностью поддерживает уничтожение в Украину, в Кремле решили, что можно сделать так, чтобы плебс одновременно и финансировал свою гибель, и непосредственно отдавал жизнь на фронте.

Во-первых, в России уже начали сжигать пенсионные накопления своего населения.

Во-вторых, уже начали всерьез рассматривать варианты, как компенсировать ущерб от недополученных газовых и нефтяных долларов.

Схема очень проста: содрать средства с россиян. Именно так депутаты Госдумы придумали спасать бюджетные поступления. Мол, поскольку Россия подорвала "Северные потоки", повздорила с цивилизованным миром и недополучает миллиарды, каждый россиянин должен за это заплатить.

Вот так просто долларовые миллионеры и миллиардеры, годами воровавшие деньги у жителей болот, хотят обязать всех предпринимателей покупать фиксированный объем газа по формуле "бери или плати". То есть даже если бизнес не потреблял "голубое топливо", перечислить деньги он все равно должен.

А чтобы груз в 40 миллиардов долларов несли на себе не только представители бизнеса, парламентарии нелегитимной Госдумы хотят повысить цены для населения до "рыночного уровня".



"Обдиралово" своего населения – визитная карточка России / Скриншот из российских СМИ

В общем, все абсолютно в духе Путина и его окружения: президент обещал, что каждый россиянин получит проценты от добычи полезных ископаемых. С доходами что-то пошло не так, а вот ущерб разделят по-честному.

Более того, в России как в стране альтернативно одаренных уже начали наказывать компании за падение их доходов и, разумеется, уменьшение суммы уплаченных налогов. Так, уже закрытую "дочку" американской ExxonMobil Exxon Neftegas Limited обязали выплатить 200 миллионов долларов за якобы "незаконное сокращение налоговых выплат" в российский бюджет. И никого не интересует, что юридическое лицо просто вышло с рынка с вероятной потерей активов в 4 миллиарда долларов.

Только россияне способны на что-то подобное: создать условия, при которых все партнеры становятся бывшими и бегут с рынка, в качестве мести украсть имущество, а затем искать других иностранных инвесторов в экономику. Мол, давайте зарабатывать вместе, а если нам что-то не понравится, мы у вас что-нибудь отожмем.

Китай не хочет играть в "Силу Сибири"

Разве стоит удивляться, что Си и его режим, имеющий полный перечень рычагов влияния на Путина, не хочет дополнительно инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль. Пекин способен почти полностью закрывать свои потребности в нефти и газе, получая их существующими торговыми маршрутами и трубопроводами, и при этом со скидкой. Зачем ему лезть на "газовую иглу" бункерного фюрера, вполне способного срывать контракты и шантажировать, как только получит точку опоры.

Именно поэтому, как бы там ни заигрывал российский царь с китайским диктатором во время их встречи, никаких прибавок поставок с 22 миллиардов кубометров в год до 98 не произошло. Все предложения Путина построить "Силу Сибири" товарищ Си отверг. Да и вообще "трехдневный" визит главы КНР завершился как-то досрочно, на что, как ни странно, СМИ почему-то не отреагировали. Но факт остается фактом: вместо анонсированных трех дней китайский президент пробыл в Москве менее 48 часов. И это совсем не свидетельствует о том, что переговоры двух лидеров были успешными.