Военная разведка располагает данными о десятилетней программе вооружения России на 2026 – 2037 годы, в которой четко прописаны задачи для оборонно-промышленного комплекса по тяжелой технике, боевым кораблям, авиации и ракетным системам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Укринформа.

Читайте также Сколько россиян ежемесячно соглашаются убивать украинцев за деньги: в ГУР назвали цифру

Какое оружие разрабатывает Россия?

Вадим Скибицкий рассказал, что Россия планирует модернизировать и создавать новые самолеты стратегической и дальней авиации, а также определила три основные боевые танки – Т-90, "Армата" и Т-80. Среди артиллерийских систем ключевыми остаются "Коалиция", различные модификации "Мсти", "Мальва", "Гиацинт" и "Магнолия".

То есть они будут пытаться с учетом опыта применения этого вооружения у нас на поле боя внедрять его в производство,

– пояснил заместитель начальника ГУР.

Отдельно Скибицкий подчеркнул, что Россия планирует существенно развивать ракетное вооружение – от стратегического до тактического уровня. По его словам, Москва планирует новые ракеты большой дальности, современные гиперскоростные противокорабельные ракеты.

Известно, что в целом враг уделяет внимание трем направлениям: увеличению дальности, повышению точности и мощности боевой части.

Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно и боевой радиус действия такого вооружения должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения,

– подытожил Вадим Скибицкий.

В то же время, по словам Скибицкого, Россия активно внедряет новые подходы, в частности использование FPV-дронов и искусственного интеллекта. В будущем страна-агрессор стремится довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%.

Россия готовится наносить комбинированные удары