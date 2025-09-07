Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Укринформа.

Читайте также Россия нарастила производство "Шахедов": в ГУР рассказали, сколько единиц производит за месяц

Как россияне совершенствуют вооружение?

Вадим Скибицкий объяснил, что враг будет осуществлять комбинированные атаки с использованием БпЛА различных типов, в частности ложных целей, а также крылатых и баллистических ракет различного базирования: морского ("Калибр"), воздушного (Х-101, Х-32) и наземного ("Искандер").

Противник может использовать как баллистическую ракету, так и крылатую. Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Во-вторых – применение модернизированного вооружения,

– добавил заместитель начальника ГУР.

Скибицкий отметил, что россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе: если раньше "Шахеды" летели прямолинейно, то теперь могут часами кружить вокруг Киева, меняя высоту.

Кроме того, враг модернизировал и ракетное вооружение. Например, ракета Х-101 получила новые элементы – средства радиоэлектронной борьбы, двойные боевые части и усовершенствованную систему навигации и управления для преодоления украинских средств РЭБ.

По словам Вадима Скибицкого, сейчас идет эволюция: продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения.

Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, будет неправильно. Например, система "Комета" была 8-, 12-канальная, теперь – 16-канальная, а в перспективе уже 32-канальная, что позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы,

– подчеркнул он.

Заместитель начальника ГУР добавил, что сейчас задача Украины – обеспечить эффективное противодействие этим угрозам.

Российские войска нанесли комбинированный удар